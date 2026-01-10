Beytüşşebap'ta bağımlılık eğitimi - Son Dakika
Beytüşşebap'ta bağımlılık eğitimi

Beytüşşebap\'ta bağımlılık eğitimi
10.01.2026 09:49
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay Cemiyetinin temsilcileri tarafında zararlı alışkanlıkla mücadele eğitimleri verdi.

İlçede, Yeşilay temsilcileri aile destek merkezinde çalışan usta öğretici ve öğrencilere zararlı alışkanlıklarla ilgili eğitim verdi. 1 saatlik eğitim boyunca Yeşilay tanıtımı yapıldıktan sonra ilçe genelinde yapılan faaliyetlerin tanıtımı yapıldı. Aile destek merkezi koordinatörü Sevilay Ataman, verilen eğitimin çok verimli geçtiğini söyledi. Ataman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın 2026 yılı bağımsızlık yılı ilan etmesiyle ilçemizde faaliyet gösteren Yeşilay cemiyeti temsilcileriyle ortaklaşa bir eğitim semineri düzenledik. Bu düşüncede kadınlarımıza Yeşilay eğitimi ve bağımlılıkla mücadele modülleri anlatıldı. Bu tür eğitimler çok verimli geçiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

