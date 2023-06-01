Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Genç adam vücuduna aldığı darbeler sonrası can verdi

Olay, gece saatlerinde Hamza Akbaş Caddesinde meydana geldi. 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, 35 yaşındaki Cebrail Kebeli, vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kebeli, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kebeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kebeli'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.