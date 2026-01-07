Bıçaklı Saldırıda Eski Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bıçaklı Saldırıda Eski Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Bıçaklı Saldırıda Eski Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti
07.01.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Sürmene eski başkan yardımcısı Ali Aydın hastanede öldü.

RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Sarayköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın, ciple Artvin istikametine giderken, bilinmeyen nedenle durdurduğu aracından indi. Aydın, yol üzerinde kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Aydın, ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçenler tarafından fark edilen Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ali Aydın, Sürmene, Güncel, Rize, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklı Saldırıda Eski Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:26:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bıçaklı Saldırıda Eski Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.