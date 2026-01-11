Biga'da 'Lysistrata' Tiyatrosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Biga'da 'Lysistrata' Tiyatrosu

11.01.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga Belediyesi Tiyatrosu, 'Lysistrata' oyunuyla tiyatroseverlerle buluştu ve büyük ilgi gördü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Lysistrata" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Biga Belediyesi bünyesinde 2024 yılında kurulan ve Murat Gülcen'in yönetmenliğini üstlendiği tiyatro topluluğu, Antik Yunan komedya yazarı Aristophanes'in klasik eseri "Lysistrata"yı sahneye koydu.

Peloponez Savaşları döneminde geçen, kadınların barışı sağlamak adına giriştikleri mücadeleyi konu alan oyun, izleyicilerden ilgi gördü.

Yönetmen Murat Gülcen, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunun 2 bin 500 yıllık bir metin olmasına rağmen güncelliğini koruduğunu belirtti.

Amaçlarının iyi oyunları halka ücretsiz ulaştırmak olduğunu ifade eden Gülcen, şunları kaydetti:

"Bir sanat eseri üretme süreçlerinin her bir sancısına tanıklık eden ve sonunda profesyonel bir oyun ortaya koyan tüm gönüllü oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye çapında tiyatrolar ve belediyeler arası bir dayanışma başlatmayı ve tüm Türkiye'de iyi oyunları ücretsiz bir şekilde halka ulaştırmayı planlıyoruz. Emek, dünyanın en güzel şiiridir."

Biga, Çan ve Bayramiç ilçeleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) sahnelerinde gösterimi yapılan oyunun, yeni sezonda farklı şehirlerde de sahnelenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biga'da 'Lysistrata' Tiyatrosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 12:12:05. #7.11#
SON DAKİKA: Biga'da 'Lysistrata' Tiyatrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.