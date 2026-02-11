Biga'da Vizyon Projeleri Toplantısı - Son Dakika
Biga'da Vizyon Projeleri Toplantısı

11.02.2026 12:45
Biga'da düzenlenen toplantıda meslek odaları ve STK'lar, ilçenin proje ve sorunlarını tartıştı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Biga İstişare ve Güç Birliği Toplantısı"nda meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek ilçenin vizyon projelerini ve çözüm bekleyen sorunlarını ele aldı.

Biga TSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ve Ankara nezdinde takibi yapılacak yatırımlar değerlendirildi.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, ilçenin tüm dinamiklerini bir araya getiren bir "irade masası" oluşturduklarını belirterek, oda ve borsaların yalnızca evrak düzenleyen kurumlar olmadığını, kent adına etkin bir lobi faaliyeti yürütmeleri gerektiğini vurguladı.

Doğan, "Biga'nın suyuyla, okuluyla, yoluyla ilgileniyoruz çünkü Biga'nın geleceğini etkileyecek her karar bu masanın konusudur. Projelerimizi Ankara'da güçlü şekilde anlatmak için güç birliği yapıyoruz. Artık Ankara'ya ayrı ayrı değil, 'Biga Heyeti' olarak tek ses halinde gideceğiz." dedi.

Toplantıda, Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Konteyner ve Yat Limanı, Biga Organize Sanayi Bölgesi genişleme sahası, demir yolu projesi, Biga Fuarı, indirimli alışveriş günleri ve 3. Sanayi Sitesi yatırımları detaylı şekilde değerlendirildi.

Eğitim ve sosyal yaşam başlığında ise tematik lise, güzel sanatlar lisesi, veterinerlik fakültesi ve hayvan hastanesi, Biga OSB Meslek Yüksekokulu, Esentepe İlkokulu, kapalı spor salonu ve Bigaspor Çavuşköy tesis projesi gibi yatırımlar masaya yatırıldı.

Ayrıca Biga Ağır Ceza Mahkemesi binası, araç muayene istasyonunun ilçeye kazandırılması, coğrafi işaretli ürünler ve "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" planlamaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve hayvancılık sektörünün de gündeme geldiği toplantıda, kuraklık riski ve su yönetimi kapsamında Uzunalan Barajı Projesi'nin önemi vurgulandı. Üreticilerin desteklenmesi, şap hastalığı sonrası hayvan pazarının durumu ve alternatif tarım ürünlerine yönelim konuları da ele alındı.

Toplantıya, Biga TSO Başkanı Şadan Doğan'ın yanı sıra Biga Ticaret Borsası, Ziraat Odası, esnaf ve sanatkar odaları ile çeşitli kooperatif ve dernek başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Biga, Son Dakika

Biga'da Vizyon Projeleri Toplantısı

