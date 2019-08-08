Bigadiç'te 16'ncı Muhtarlar Toplantısı yapıldı
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Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen 16'ncı Muhtarlar Toplantısı'nda Bigadiç'in sorunları görüşüldü.
Bigadiç Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:21 Kaynak: İHA
Kaymakamı Altuğ Çağlar
ve Belediye Başkanı İsmail Avcu
'nun öncülüğünde gerçekleştirilen 16'ncı Muhtarlar Toplantısı'nda Bigadiç'in sorunları görüşüldü. Mahalle muhtarları Kaymakam Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu ve belediye şube müdürlerine mahallelerdeki sorunlarını dile getirdi.
Bigadiç'te 16.'cısı düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu muhtarların belediye yönetiminin gözü kulağı olduğunu belirterek, ilçedeki tüm sorunları onlardan öğrendiklerini ifade etti. Avcu, "Değerli mesai arkadaşlarım; bizim yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz sizlerin de bize isteklerinizi paylaşmanız amacı ile bu toplantıyı yapıyoruz 16'ncısını düzenlediğimiz toplantının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle daha önceki toplantıda sizlerle paylaştığımız çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış olup yeni projelerimizi de bu toplantıda sizlere müjdelemek istiyorum. Bu toplantımızda geçmiş yıllarımızın da değerlendirmesini de yaparak sizlerin de görüş ve önerileri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
Açılış konuşmasının ardından Bigadiç'teki mahalle muhtarları yaşadıkları yerlerle ilgili sorun ve önerileri paylaştı. Muhtarları dinleyen ilçe kaymakamı Altuğ Çağlar ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu muhtarların sorularını yanıtladı. - BALIKESİR
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