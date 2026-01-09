BİK'in "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" paneli düzenlendi

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, "Manşetlerle darbelere zemin hazırlanmasından, başbakan idamına, halkı aşağılamaktan, devleti aciz göstermelere varan zehirli yayınları da gördük vaktiyle. Dezenformasyonla mücadele işte böyle zamanlarda büyük önem kazanıyor. Bu anlamda İletişim Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar, daha da değerli hale geliyor." dedi.

BİK tarafından Şişli'deki Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" Paneli'nin açılışında konuşan Çay, yaygın olarak 2000'li yıllarda hayata giren ve inanılmaz bir hızla birçok sektörde dijital dönüşümü başlatan internet teknolojilerini anlattı.

Çay, bu durumun habercilik pratiklerinde de köklü değişikliklere neden olduğunu dile getirerek, zaman, para, beraberinde insan kaynağında da tasarruf anlamına gelen bu dönüşüm süreçlerinin özellikle yapay zeka ve dijital yetkinliklerle ilgili boyutunu değerlendirmek üzere bu paneli tertip ettiklerini kaydetti.

Kurumunun 65 yıl önce kamuya ait resmi ilan ve reklamların, süreli yayınlarda yayımlatılmasına aracılık etme göreviyle kurulduğunu, bu işleve 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren internet haber sitelerinin de dahil edildiğinin altını çizen Çay, "Uluslararası literatür, gazeteciyi 'basılı, TV veya dijital herhangi bir iletişim ortamı aracılığıyla haber, yorum veya analiz içeren bilgileri toplama, işleme ve kamuoyuna yayma işlevini düzenli olarak yerine getiren kişi' olarak tanımlıyor. Evet, gazetecilik toplum yararı gözeten önemli mesleklerden biridir. Mesleğini yerine getirirken kimi zaman çok büyük riskleri göğüslemek durumunda olan saygın bir iştir gazetecilik. Bu anlamda özellikle, Gazze'de terör devleti İsrail'in uyguladığı sistematik soykırımı, uluslararası hukukun ihlal edilişini, mazlum Filistin halkının haklı mücadelesini dünyaya duyurmak isterken başından, göğsünden vurularak şehit olan 250'den fazla gazeteciyi hürmetle anıyorum." diye konuştu.

Genel Müdür Çay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının öncülüğünde, üniversitelerle, gazetelerle, internet haber siteleriyle ve basın işletmeleriyle birlikte bir gelecek inşası öngördüklerini belirtti.

Montreal Üniversitesinin Quebec Yapay Zeka Enstitüsü önderliğinde, dünyada çok sayıda yapay zeka profesyonelinin katkısıyla hazırlanan Kasım 2025 tarihli Uluslararası Yapay Zeka Güvenlik Raporu'nda bazı riskler nedeniyle uyarıda bulunulduğunu aktaran Çay, yapay zeka güvenliğinde somut ilerlemeler kaydedilse de mevcut önlemlerin hala yetersiz kaldığını dile getirdi.

Çay, "Ben Avusturya'nın aslında Avustralya olduğuna yönelik 250 sahte makaleyi bir eğitim modeline yüklersem, modelin doğru sonucunu etkiler miyim? ya da soykırımcı İsrail'in iddia ettiği gibi Filistinlilerin aslında bu topraklarda hiç bulunmadığını, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmadığını... Tabii ki bu durum kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Aslında geleneksel medyanın da "gerçeklik" algısını bozmasına, topluma yanlış bilgi vermesine ve medya gücünün kamuoyu oluşturmak üzere kötüye kullanımına geçmişte şahitlik etmiş bir nesil olduklarına değinen Çay, şunları kaydetti:

"Manşetlerle darbelere zemin hazırlanmasından başbakan idamına, halkı aşağılamaktan devleti aciz göstermelere varan zehirli yayınları da gördük vaktiyle. Dezenformasyonla mücadele işte böyle zamanlarda büyük önem kazanıyor. Bu anlamda İletişim Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar, daha da değerli hale geliyor. Toplumumuzun yerel ve ulusal basın aracılığıyla doğru haber alma hakkının, veri zehirlenmelerine kurban gitmemesi için Basın İlan Kurumu olarak üstümüze düşen vazifeyi yaptığımızı da bilmenizi isteriz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, bazı medya kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve akademisyenlerin katıldığı panel, çeşitli konulardaki oturumlarla sürüyor.