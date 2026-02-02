Bilal Bayezit\'ten Hakem Yorumu

Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayezit, Galatasaray maçında hakemin verdiği penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-0 yenilen Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit, maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin kararlarının doğru olduğunu söyledi. 26 yaşındaki file bekçisi, "İlk penaltı doğru karar. Hoca iyi gördü. Hatayı telafi etmeye çalıştım ama Osimhen'e dokundum. Penaltı oldu, doğru karardı. İkinci penaltı da eller çok açıkmış. Hakem, doğru kararlar verdi. Bence iyi yönetti maçı" cümlelerine yer verdi. - KAYSERİ