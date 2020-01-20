Bilal Sonses: Yıldız Tilbe ile düet yapmak isterim - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bilal Sonses: Yıldız Tilbe ile düet yapmak isterim - Son Dakika Magazin

Bilal Sonses: Yıldız Tilbe ile düet yapmak isterim

6 saat önce

? Bir gün milyonların sizin şarkılarınızı dinleyeceğini tahmin eder miydiniz?

Bilal Sonses: Yıldız Tilbe ile düet yapmak isterim, System.String[]

? Bir gün milyonların sizin şarkılarınızı dinleyeceğini tahmin eder miydiniz?


Evet, bir gün şarkılarımın büyük kitlelere ulaşacağını biliyordum. Zaten onun için hiç vazgeçmedim ve mücadeleyi bırakmadım. Dolayısı ile bugünlere geleceğimin hayalini kuruyordum. Sadece tahminimden daha hızlı oldu diyebilirim.


? Bu başarı size ne hissettiriyor?


Bir şeyler üretiyorsunuz. Ürettiğiniz şeyleri mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Sonrasında da şarkılarınızın beğenilmesini istiyorsunuz. Çok şükür bunların hepsini yapabildim. Çok gururlu ve mutluyum tabii ki.


? İlk olarak hangi ünlü isimle çalıştınız?


İlk Bengü ile düet yaptım... İyi ki de öyle olmuş. Sanatına, profesyonelliğine, samimiyetine ve mütevazılığına hayran oldum.


ŞARKILARIMI SESLENDİRMELERİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR


? Başka kiminle bir düet yapmak istersiniz?


Ziynet Sali ile de bir düetimiz olacak yakın zamanda. Söz ve müziği bana ait bir şarkı. Umarım yine çok beğenilir. Yıldız Tilbe kabul ederse onunla da düet yapmayı çok isterim.


? Başarılı sanatçıların eserlerinizi seslendirmesi nasıl bir duygu?


İki şey beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Birincisi konsere çıktığımda şarkılarımı binlerce kişinin tek bir ağızdan söylemesi,


ikincisi de hayranı olduğum sanatçıların eserlerimi seslendirmesi. Gerçekten


mutluluğumun tarifi yok.


? Peki ya siz kimin şarkısını söylemek


istersiniz?


Rahmetli İbrahim Erkal'ın şarkılarını söylemek istiyordum. Bunu da yaptım ve çok beğenildi. Birkaç isim daha var tabii. Ama en çok da bir Yıldız Tilbe şarkısı okumak isterim.


Sesimde acılı bir hava var


? Sizinle ilgili yapılan yorumlarda "aşk acısı çektiği belli" diyen çok kişi var. Gerçekten şarkılarınızı çektiğiniz aşk acılarından sonra mı yazıyorsunuz?


Birçoğunu öyle yazdım. Biraz da sesimde acılı bir hava var ve bundan dolayı bahsettiğiniz gibi yorumlar yapılıyor sanırım.


? Son olarak çıktığınız Avrupa turnesiyle hayranlarınızla buluştunuz. Konserlerinizde yaşadığınız ilginç anlar var mı?


Her konser ayrı bir macera, ayrı bir anı. Ama en unutulmazı askerden terhis olduğum günün akşamı Edirne Festivali'nde sahne almıştım. Çok karışık duygularla yaptığım ve unutamayacağım bir konserdi.


? Bundan sonraki hedefleriniz neler?


Üretmeye devam etmek daha geniş kitlelere ulaşmayı istiyorum. Bunu yaparken de donanımlı, kültürlü, herkese faydalı ve mutlu bir insan olmayı da başarmak istiyorum.

Yıldız Tilbe, Bengü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e rekor teklif! Dudak uçuklatıyor
Tarkan'ın firari kuzeninin cinayetten yargılanmasına devam edildi Ünlü isimler, ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı Demet Akalın, giyim tarzını beğenmediği kadınlara tepki gösterdi: Midem bulanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilal Sonses: Yıldız Tilbe ile düet yapmak isterim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]