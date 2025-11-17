Bilecik Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Maddi Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Maddi Destek

17.11.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi, 'Bi'genç Üniversiteli' projesi kapsamında 25 yaş altı üniversite öğrencilerine toplam 8 bin TL eğitim desteği vereceğini açıkladı. Amaç, öğrencilerin ekonomik yükünü azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak.

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bi'genç Üniversiteli" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanacağını açıkladı. Subaşı, "25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin artı 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak" dedi.

Subaşı, "Bi'genç Üniversiteli" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine maddi destek verileceğini açıkladı. Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere yönelik her türlü çalışmanın paydaşı olmaya gayret ettiklerini belirten Subaşı, desteğe ilişkin şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak gençlerin eğitim süreçlerinde yanlarında olmayı sürdürüyoruz. 'Bi'genç üniversiteli' projesi kapsamında 25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin artı 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve umut dolu bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri bizim için çok kıymetli. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak. Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim desteği için başvurular 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak."

Bilecik Belediyesi'ne ait sosyal tesis ve kitap kafelerin de gençlere yönelik güzel imkanlar sunduğunu dile getiren Subaşı, gençlere yönelik kültürel ve sanatsal aktiviteler düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Eğitim desteğine başvurular, 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında 'bigencuniversiteli.bilecik.bel.tr' üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, Eğitim Desteği, Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Maddi Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve Süt Kurumu’ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Suriye’de ortalık karıştı YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor
Yaşlı kadının Kabe’deki rezilliğine ortak oldu Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Liverpool’un hedefi Wilfried Singo Tarihi bonservisi gözden çıkardılar Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar
İsrail ateşkese rağmen saldırdı İsrail ateşkese rağmen saldırdı

14:43
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
14:30
Olay yaratan “Otel odası“ iddiası Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
14:17
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken tavır İmamoğlu’nu ziyarette pas geçti
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti
14:13
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Hasan Can Kaya tepkisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi
13:35
A Milli Takım’da 5 isim kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı
12:50
Kabine bugün toplanıyor Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 15:13:51. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Maddi Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.