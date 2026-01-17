Bilecik'e 15 Su Tankeri Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'e 15 Su Tankeri Dağıtıldı

Bilecik\'e 15 Su Tankeri Dağıtıldı
17.01.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi, Söğüt'te 15 su tankerinin köylere teslim edildiğini açıkladı, yangınlara dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt'te düzenlenen su tankeri dağıtım programına katılarak, "3 ton kapasiteli 15 adet su tankeri köylere teslim edildi" dedi.

Program kapsamında, köylerimizde yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla temin edilen her biri 3 ton kapasiteli olmak üzere 15 adet su tankeri köylere teslim edildi. Daha önce temin edilen tankerlerle birlikte ilçede su tankeri bulunmayan köy kalmadı. Dağıtım programında konuşan Vali Sözer, geçtiğimiz aylarda Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde yaşanan yangınları hatırlatarak, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti. Yangınların yalnızca doğayı değil, emeği, geleceği ve ortak yaşam alanlarını da tehdit ettiğini ifade eden Vali Sözer, devlet olarak ilgili tüm kurumlarla birlikte gerekli tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.Sözer, "Geçtiğimiz aylarda Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerimizde yaşanan yangınlar, bizlere bir kez daha göstermiştir ki; afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Yangınlar yalnızca doğayı değil, emeğimizi, geleceğimizi ve ortak yaşam alanlarımızı da tehdit etmektedir.Devlet olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki, bu mücadelede en büyük sorumluluk hepimize düşmektedir. Özellikle köylerimizde, tarım arazilerinde ve ormanlık bölgelerde çok daha dikkatli ve duyarlı olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, özellikle köylerimizde yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla önemli bir hazırlık gerçekleştirdik. Her biri 3 ton kapasiteli olmak üzere 15 adet su tankeri köylerimize kazandırılmış, daha önce temin edilen tankerlerle birlikte su tankeri bulunmayan köyümüz kalmamıştır. Bizler, hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini korumak adına her türlü önleyici çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte daha dikkatli davranarak, bu tür afetlerin önüne geçeceğiz. Bu vesileyle, tüm hemşerilerime duyarlılıkları için teşekkür ediyor, ilimizi ve ülkemizi her türlü afetten korumasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Program, su tankerlerinin köylere teslim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Valilik, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'e 15 Su Tankeri Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:36:07. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'e 15 Su Tankeri Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.