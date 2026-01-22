Bilecik Emniyet Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Bilecik Emniyet Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bilecik Emniyet Müdürü \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
22.01.2026 12:17
Gökalp Şener, 2025'teki olayların fotoğraflarını oyladı; farklı kategorilerde ödüller verilecek.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şener, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Gökalp Şener, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Şener, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerini oyladı.

-? ?Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Emniyet Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bilecik Emniyet Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.