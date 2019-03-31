Son Dakika Haberleri: Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız Aday...

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız Aday...

56 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Zekiye Tekin kazandı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız Aday..., System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Zekiye Tekin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Zekiye Tekin bin 478, AK Parti adayı Muzaffer Yalçın 957, MHP adayı Haluk Filizli 775 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:29 Kaynak: AA

AK Parti, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel
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