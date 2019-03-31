Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız Aday...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Zekiye Tekin kazandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Zekiye Tekin kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Zekiye Tekin bin 478, AK Parti adayı Muzaffer Yalçın 957, MHP adayı Haluk Filizli 775 oy aldı.

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