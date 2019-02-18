Bilecik Kadınlar Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
1 saat önce
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonunun ortaklaşa gerçekleştirdiği 2019 yılı Bilecik Kadınlar İl Birinciliği Finalleri il merkezi ve ilçelerden katılan 24 sporcu ile tamamlandı.
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ve Türkiye
Satranç Federasyonunun ortaklaşa gerçekleştirdiği 2019 yılı Bilecik Kadınlar İl Birinciliği Finalleri il merkezi ve ilçelerden katılan 24 sporcu ile tamamlandı.
Turnuva sonucunda Ezgi Babaoğlu 1'inci Demet Yılmaz
2'inci Ayşegül Akpınar
ise 3'üncü oldu. 2017 ve 2018 yılında şampiyonlukları bulunan ve turnuvadaki maçlarının tamamını kazanan Ezgi Babaoğlu İlde kadınlar satranç şampiyonu unvanını koruması bildi. Ulusal takımlarda boy göstermiş aynı zamanda antrenörlük yapan Ezgi Yılmaz Babaoğlu bu başarısı ile 8 Mart
Dünya Kadınlar gününde Antalya
'da düzenlenecek Türkiye Kadınlar Şampiyonasında Bilecik'i temsil edecek. Turnuva sonunda birincilik kupasını eşi Baş Antrenör ve Türkiye Satranç Federasyonu Kurul Üyesi, Bilecik İl temsilcisi ve aynı zamanda en yüksek reytingli oyuncusu olan Cumhur Babaoğlu'nun elinden alması turnuvaya ayrıca bir renk getirmiş oldu.
Turnuva sonunda konuşma yapan İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, "Turnuvaya katılan tüm sporcular bizim için birincidir. Ancak bu bir yarışma ve şampiyonu var, şampiyona Türkiye Kadınlar İl Birinciliğinde başarılar diliyorum. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
'a teşekkür ediyorum. Bilecik ilinde satranç için ne gerekiliyorsa yapacağız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:25 Kaynak: İHA
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