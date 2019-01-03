Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Antrenörler Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te Antrenörler Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2019 Ocak ayı Antrenör Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik'te Antrenörler Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2019 Ocak ayı Antrenör Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı olarak görev yapan antrenörler katıldı. Toplantının gündem maddesi; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Gençlik Şühedanın İzinde' sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve 2019 yılının genel planlaması hakkında oldu. Gerçekleştirilen toplantıda İl Müdürü Yıldız, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşünün önemine değinerek çocuklara ve gençlere, ataların vatanın ve milletin bağımsızlığı için canlarını nasıl fedakarca ortaya koyduklarını hatırlatmak olduğunu belirtti. Bu yürüyüşün tüm sporcular ve gençlerin katılımıyla güzel bir anma yürüyüşü olacağını ifade ederek ve tüm şehitleri saygıyla andığını ifade etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Aslan Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam
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