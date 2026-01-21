Bilecik'te Düzensiz Göç Denetimi - Son Dakika
Bilecik'te Düzensiz Göç Denetimi

21.01.2026 10:55
Bilecik'te jandarma, düzensiz göçle mücadele kapsamında 5.211 TL ceza kesti.

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulamasında 5 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 25 ekip ve 78 personelin görev aldığı uygulama, Bilecik genelinde 26 farklı noktada gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 479 Türk vatandaşı, 7 düzensiz göçmen ile 631 araç sürücüsü sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 5 bin 211 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimler çerçevesinde 36 kullanılmayan boş bina ile 22 umuma açık yer kontrol edildi. Gerçekleştirilen faaliyette 1 şahıs ifadeye yönelik, 3 şahıs ise yoklama kaçağı olarak yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur ve güven uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Bilecik, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

