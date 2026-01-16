Bilecik'te Emeklilerden Eylem Desteği - Son Dakika
Bilecik'te Emeklilerden Eylem Desteği

16.01.2026 14:20
Bilecik'te Tüm Emeklilerin Sendikası, CHP'nin asgari ücret talebine destek eylemi düzenledi.

(BİLECİK) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, CHP'nin TBMM'de asgari ücretin 39 bin liraya, en düşük emekli aylığının da aynı seviyeye yükseltilmesi talebiyle sürdürdüğü "Meclisi terk etmeme" eylemine destek verdi. Sendika üyesi Sultan Elvan, "Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefalet ile boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz" dedi.

CHP'nin TBMM'de asgari ücretin 39 bin liraya, en düşük emekli maaşının da bu seviyeye çıkarılması talebiyle başlattığı "Meclisi terk etmeme" eylemine Bilecik'ten destek geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi Sultan Elvan, Meclis'te yürütülen oturma eylemini sahiplendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu desteği yalnızca sözle sınırlı tutmayacağız. Her gün sokaklarda ve meydanlarda fiili ve meşru mücadelemizi büyüterek sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.

Biz artık kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz 2 Ocak'ta Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış, emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve gençlik iradesini güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte yalnızca alanlarda değil; siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle ve emekten yana tüm kurumlarla yürüttüğümüz görüşmeler ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri somut bir siyasal karşılık bulmuştur. Milletvekillerinin emeklilerle lehine düzenleme yapılana kadar Meclisi terk etmeme kararı alması mücadelenin yeni bir safhaya taşındığının açık bir göstergesidir.

"Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin TL ek zam yapılmalı"

Meclis kürsüleri ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteği ile buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle mecliste başlatılan oturma eylemini destekliyoruz. Bu desteği yalnızca sözde değil her gün sokakta, alanlarda fiili ve meşru mücadeleyi büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefalet ile boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz. Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir. Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin TL ek zam yapılmalıdır. Bununla birlikte en düşük emekli aylığı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. En temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı hiçbir tereddütte yer bırakmadan siyasal güvence altına alınmalıdır."

Kaynak: ANKA

