Bilecik'te Esnafın Sorunları Ele Alındı

23.01.2026 10:05
Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Balcı, Vali Sözer ile esnafın sorunlarını görüştü.

Bilecik'te Giyim ve Mensucat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haşim Balcı, Vali Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanlığı seçimleri tamamlanırken, mevcut başkan Haşim Balcı, 4'üncü kez başkan seçildi. Haşim Balcı ve yeni yönetimi Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, kentte faaliyet gösteren giyim ve mensucat esnafının mevcut durumu, sektörde yaşanan gelişmeler ve esnafın karşılaştığı sorunlar ele alındı. Esnaf ve sanatkarların desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Esnaf ve sanatkarlarımız şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşlarıdır. Giyim ve mensucat sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın taleplerini önemsiyor, üretim ve istihdama katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

