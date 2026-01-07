Bilecik'te jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonda çok sayıda cep telefonu şarj kablosu ele geçirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli arama kararına istinaden 2 şüpheli şahsa ait 1 adreste operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 adet cep telefonu, 213 adet şarj kablosu, ele geçirildi. Şüpheli İ.G. ve Ü.G. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3-sayfa › Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
