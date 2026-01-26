Bilecik'te, ruhsatsız av tüfeği bulunduran kişiye 24 bin lira ceza uygulandı.
Jandarma ekiplerince, Necmiye köyünde ihbar üzerine bir evde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve silah üstü dürbün ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Ruhsatı bulunmayan tüfeklere el konulurken, şüpheliye "ruhsatsız tüfek bulundurmaktan" 24 bin 585 lira idari ceza uygulandı.
Bilecik'te Ruhsatsız Av Tüfeğine 24 Bin Lira Ceza
