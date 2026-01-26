Bilecik\'te Ruhsatsız Av Tüfeklerine Cezai İşlem

Bilecik'te 1 adreste bulunan ruhsatsız av tüfeklerine 24 bin 585 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İli Merkez İlçesi Necmiye Köyü'nde 3 şüpheli şahsa ait 1 adreste ev araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet fişek, 1 adet silah üstü dürbün ve 1 adet fişeklik ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahsa, 3 ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan toplam 24 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK