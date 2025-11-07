Bilecik'te Su Yönetimi Güçlendiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik'te Su Yönetimi Güçlendiriliyor

07.11.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği üyesi belediye başkanlarıyla bir araya gelerek su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturma hedeflerini dile getirdi.

(BİLECİK) - Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği başkanlığı görevlerini de yürüten Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, üye belediye başkanları ve ilgili temsilcilerle bir araya geldi. Başkan Subaşı, "Su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak istiyoruz" dedi..

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği'ne üye belediye başkanları ve ilgili temsilcilerle buluştu. İlçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret eden Subaşı, üyelerle birlikte fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Yapılan ziyaretler hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği bütçe çalışmalarımız kapsamında, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ı ziyaret ettik. İş birliği, dayanışma ve ortak akılla hareket ederek bölgemizin su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Belediye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Su Yönetimi Güçlendiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Spor camiası yasta Gencecik futbolcunun acı ölümü Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü
Ecevit’i anan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttular Ecevit'i anan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttular
Bahçeden çıkan servet Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Suriyeli askeri öğrenciler TSK’da mı görev alacak Tartışma yaratan iddiaya yanıt Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt
Bakan Şimşek işareti verdi İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

09:50
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü Dehşet anları kamerada
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
09:27
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı puan alamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı puan alamazdık'' diyor
09:14
Takımlarımız şov yapıyor Ülke puanı uçuşa geçti
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
08:12
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
07:54
Futbolda bahis operasyonu 17’si hakem, 2’si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
06:23
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 09:56:29. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Su Yönetimi Güçlendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.