Bilecik'te Su Yönetimi Güçlendiriliyor

(BİLECİK) - Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği başkanlığı görevlerini de yürüten Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, üye belediye başkanları ve ilgili temsilcilerle bir araya geldi. Başkan Subaşı, "Su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak istiyoruz" dedi..

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği'ne üye belediye başkanları ve ilgili temsilcilerle buluştu. İlçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret eden Subaşı, üyelerle birlikte fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Yapılan ziyaretler hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği bütçe çalışmalarımız kapsamında, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ı ziyaret ettik. İş birliği, dayanışma ve ortak akılla hareket ederek bölgemizin su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.