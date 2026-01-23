Bilecik'te Tarım Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te Tarım Değerlendirme Toplantısı

Bilecik\'te Tarım Değerlendirme Toplantısı
23.01.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te tarımsal faaliyetler ve sorunlar ele alındı, üreticilere yönelik çözümler değerlendirildi.

Bilecik'te tarımsal çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Ziraat Odaları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılına yönelik tarımsal çalışmalar, yürütülen ve planlanan faaliyetler ile sahada karşılaşılan konular masaya yatırıldı. Zirai mücadele, üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, üreticilerin sahada yaşadığı sorunların çözümüne yönelik izlenecek yol haritası da değerlendirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin verimliliğini artırmak, sahada karşılaşılan sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bilecik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Tarım Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:15:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Tarım Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.