Bilecik Valisi Şentürk, Dünya Kız Çocukları Günü'nde makamını iki çocuğa devretti - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla iki kız çocuğuna makamını devretti.

Vali Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet modellerinden yararlanan iki çocuk ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ve kuruluş müdürü Nurseven Çiçek'i makamında kabul etti.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Şentürk, makamını temsili olarak Berna ve Zeynep adlı çocuklara teslim etti.

İlk olarak vali makamına oturan Berna, Vali Şentürk'e çeşitli sorular yönelterek ileride polis olmak istediğini söyledi.

Daha sonra makama geçen Zeynep'in de heyecanlı olduğu gözlenirken, okuyup müdür olmak istediğini anlattı.

Vali Şentürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Çalışırsanız her şey olabilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutun. Hedefleriniz olsun ama makam, mevki sahibi olalım diye mi yoksa insanlara daha çok faydalı olalım diye mi? Bu makamların hepsi geliyor ve geçiyor, hiçbiri kalmıyor. Kalıcı olan, yaptığınız güzel ve topluma faydalı işler. O zaman insanların hafızasında güzel izler bırakıyorsunuz, hayır dualarını alıyorsunuz. Büyüklerin küçüklerin sevgisini kazanıyorsunuz."

Ziyaret, Şentürk tarafından çocuklara hediyeler verilmesiyle sona erdi. Çocuklar da Vali Şentürk'e kendi çizdikleri resimleri verdi.