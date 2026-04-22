Bilecik Valisi Sözer’den Afyonkarahisar Valisi Aktaş’a ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ı makamında ziyaret ederek iki komşu şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulundu. Gerçekleşen ziyarette, şehirler arası iş birliğinin artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldı.

İKİ ŞEHİR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, Bilecik ve Afyonkarahisar arasında sürdürülen çalışmalar ele alınarak, mevcut iş birliğinin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi. İki vali, özellikle kamu hizmetlerinin etkinliği ve bölgesel kalkınma açısından şehirler arası koordinasyonun büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BÖLGESEL KONULAR MASAYA YATIRILDI

Görüşmede ayrıca iki ili yakından ilgilendiren bölgesel konular üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılırken, ortak hareket etmenin sağlayacağı avantajlar ön plana çıktı.

VALİ AKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, nazik ziyaretleri dolayısıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’e teşekkür etti. Görüşmenin, iki şehir arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Haber: Faruk Kılınç