Bilecikli Kick Boksçu Enes Tetik Maça Kayı Alp'leri ile Çıktı.

King Of Kings World Series Turnuvası'na katılan Bilecikli profesyonel kick boksçu Enes Tetik rakibine yenilirken, 250 seyirci desteği ve maça Kayı Alp'leri ile çıkması sonucu turnuvaya damgasını vurdu.Geçtiğimiz gün Sakarya 'nın Hendek ilçesinde gerçekleşecek King Of Kings World Series Turnuvası'na kentten 250 kişi desteği ile giden Bilecikli Enes Tetik rakibine yenilirken, maça çıkışı ve en çok seyirci desteği olan sporcu olarak turnuvaya damgasını vurdu. Tetik, 3 dakikalık 3 raunt şeklinde düzenlenen müsabakada İranlı rakibi Hashem Rahimzadeh karşısında ilk 2 raunt 1-1'lik skorla bitirirken, son rauntta rakibine 2-1'lik skorla yenildi."King Of Kings World Series Turnuvası bizim için bir tecrübe oldu"Bilecikli olduğu ve bu topraklarda Osmanlı Devleti 'nin kurulduğundan maça Kayı Alp'leri ile çıktığı anlatan profesyonel kick boksçu Enes Tetik, "44 farklı ülkede yayınlanıyor ve bu organizasyona çok iyi dövüşçüler katıldı. Bizlerde bizleri yalnız bırakmayan 250 destekçi abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle birlikte katıldık. İlk 2 raunt berabere biterken, 2 raunt sonunda rakibin bacağına tekme atarken blok yapması sonucu dize vurduk. Sol ayak bileğimizin dış taraftaki kemiği çıkmış ve onun acısıyla son rauntta rakibimize 2-1'lik skorla maçı verdik. Ben en son maçımı 21 yaşında yaptım ve 4 yıldır ringe çıkmadım. O dönem K-1 Profesyonel Lig'de oynadığım 20 müsabakada 2 mağlubiyet 1 beraberlikle ve 17 galibiyet aldım. King Of Kings World Series Turnuvası bizim için bir tecrübe oldu ve 3 ay rövanş maçımız var. Bu maçı kazanmak ve bizleri yalnız bırakmayan herkese sevinç yaşatmak istiyorum" dedi."En önemli teşekkürüm ise; beni desteklemeye gelen o 250 güzel yürekli insana"Bu turnuvaya katılması başta Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can 'a teşekkür eden Tetik, "Nihat başkanımız bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmadı. Bana her zaman destek oldu. Maç günü telefonla arayarak başarılar dileyerek moral verdi. Gölpazarı Belediye Başkanımız Vedat Kazıcı olsun ona keza. Her ikisine de teşekkür ederim. Onları rövanş maçını alarak gururlandıracağım. En önemli teşekkürüm ise; beni desteklemeye gelen o 250 güzel yürekli insana. Beni bir dakika yalnız bırakmayarak, maç boyunca yaptıkları tezahüratlar ile beni onara ettiler. Turnuvaya damgalarını vurdular. Son olarak benim tüm reklam, tanıtım işlerimi yürüten Ali Muhşin abimi de teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK