Bilecikli Zeynep Ada Meşe, Şampiyonada Başarı Elde Etti

Bilecikli sporcu, Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen işitme engelliler şampiyonasından dereceyle döndü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Zeynep Ada Meşe, Karışık Çiftler kategorisinde partneri Aras Çetindaş ile birlikte birinci oldu. Meşe, Tek Kızlar kategorisinde ise üçüncülük elde etti. Elde edilen dereceler sonrası Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörünü tebrik etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecikli sporcumuz Zeynep Ada Meşe'yi ve antrenörü Şermin Arslan Öztürk'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK