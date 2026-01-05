Bilge Kağan Şarbat Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilge Kağan Şarbat Tahliye Edildi

05.01.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan Şarbat, asgari ücret eyleminden sonra tahliye edildi.

(ANKARA)-CHP Kadıköy Gençlik Kolları'nın asgari ücret eyleminde gözaltına alınıp tutuklanan CHP Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan Şarbat tahliye edildi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen asgari ücret eylemine katıldıktan sonra tutuklanan CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan Şarbat'ın tahliye edildiğini duyurdu.

Aydın, Şarbat'ın tahliyesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

"Haksız tutuklama son buldu! Açlık sınırının altındaki asgari ücreti eleştirdiği için tutuklanan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu. Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Bilge Kağan, Gençlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilge Kağan Şarbat Tahliye Edildi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:34:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bilge Kağan Şarbat Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.