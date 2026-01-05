(ANKARA)-CHP Kadıköy Gençlik Kolları'nın asgari ücret eyleminde gözaltına alınıp tutuklanan CHP Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan Şarbat tahliye edildi.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen asgari ücret eylemine katıldıktan sonra tutuklanan CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan Şarbat'ın tahliye edildiğini duyurdu.
Aydın, Şarbat'ın tahliyesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:
"Haksız tutuklama son buldu! Açlık sınırının altındaki asgari ücreti eleştirdiği için tutuklanan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu. Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız."
