Son Dakika › Güncel › Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ulusal siber olaylara müdahale merkezi açılış töreni... - Son Dakika
Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ulusal siber olaylara müdahale merkezi açılış töreni...
6 saat önce
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni yapıldı-1. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 6A'nın tasarımı tamamlandı, 2022 yılında uzaya göndereceğiz Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi