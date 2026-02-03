Bilim Erzurum'da Kahve Atölyesi

Erzurum'da yarıyıl tatilinde Bilim Erzurum'u tercih eden çocuklar, teknoloji ve bilim eğitimlerinin yanı sıra bu yıl ilk kez oluşturulan atölyede kahve kültürünü uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde hayata geçirdiği Yakutiye ilçesinde bulunan Bilim Erzurum'da, teknoloji ve bilim meraklısı 6-14 yaş arasındaki çocukların yetiştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 bini kapalı 20 bin metrekare alana kurulan merkezde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 7 farklı atölyede teknoloji ve bilim uzmanlarından hem teorik hem de pratik eğitimler alıyor.

Girişim, teknoloji, matematik, doğa, tasarım, hava-astronomi ve akıllı tarım atölyelerinde eğitim alan öğrencilere, yaş gruplarına göre bilimsel konular anlatılıyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle merkezde başlatılan özel eğitim programlarına öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Tatil boyunca her gün açık olan merkezde, bilimle uğraşan çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirdi.

Bu yıl çalışmalara eklenen kahve atölyesinde çocuklar, teknoloji ve bilim eğitimlerinin yanında geleneksel kahve kültürünü, öğütme yöntemlerinden yapım aşamalarına kadar uygulamalı olarak öğrendi.

Yarıyıl tatilinde bin 300 öğrenciye eğitim verildi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, AA muhabirine, yarıyıl tatili öncesinde tüm planlamaların tamamlandığını ve programların kamuoyuna duyurulduğunu söyledi.

İki hafta süren eğitimlerde kabul edilen öğrencilerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik başta olmak üzere teknoloji, tarım ve tasarım atölyelerinde eğitim aldığını belirten Engin, "Yarıyıl tatilinde toplamda bin 300 öğrenciye 5 bin sefer eğitim vermiş olduk." dedi.

Engin, çocuklara bilimi sevdirmeyi ve bunun kökünü salmayı amaçladıklarını ifade etti.

Velilerin de çocuklar sayesinde bilim ve teknolojiye olan bakış açılarının da olumlu yönde geliştiğini anlatan Engin, "Çocuğa burada anlatıyorsunuz, akşam gidip evde anlatıyor. Hatta evinde sunumlar yapıyorlar. Dinlediğimiz şey çok önemli. O yüzden veliler için de çok ufuk açıcı bir şey oluyor. Veliler bu saatten sonra belki bu işlerle ilgilenmeyecekler ama çocuklarının önünü açacaklar." diye konuştu.

Çocuklar, kahvenin yolculuğunu öğrendi

Bu yıl ilk defa çocuklar için kahve atölyesi çalışması başlatıldığını anlatan Engin, şunları kaydetti:

"Gelenek bir şekilde sürmeli. Kahve her ne kadar köken olarak bizde olmasa da pişirip, içmek işi Anadolu topraklarından dünyaya yayılmış bir şey. Bu bir kültür. Arkadaşlarımız kahve kültürünün hikayesini öğretiyorlar. Çocuklarımızın teknolojinin yanında bunu da öğrenmesi lazım. Bunun çocukların insan olma vasıflarına çok katkısı olacak. Teknolojinin bir de ayartıcı tarafı da var. İnsanı bazen insanlıktan çıkartabilir, bağımlılık seviyesine götürebilir. Biz, bize bu kadarı lazım diyeceğiz. İhtiyaç kadarı ama onun haricinde insan olmamıza da atıf yapacak işler yapmak istiyoruz."

Yakın zaman sonra Bilim Erzurum'da masal atölyeleri, drama atölyeleri gibi çalışmaların da başlatılacağını aktaran Engin, "İnsan neye ihtiyaç duyuyorsa onlar burada bulunmalı. Burası bir yaşam alanı. Teknoloji, bilim öncelikli çalışıyoruz. Ama kendimizi kaybetmeden, kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı diri tutarak bir şeyler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarıyıl tatilini Bilim Erzurum'da geçiren çocuklardan Fatma Zehra Dinç ise çok eğlenceli projeler yaptıklarını ve keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

Talha Yasin Bayrak da bütün atölyeleri beğendiğini anlatarak, "Deneyler yapıyoruz mesela bugün sabun yaptık. Daha önce kodlamalar yapmıştık. Burada çok eğleniyoruz." şeklinde konuştu.