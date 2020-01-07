Bilimsel hakemli akademik dergiler KAEÜ eğitimine katkı veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilimsel hakemli akademik dergiler KAEÜ eğitimine katkı veriyor - Son Dakika

Bilimsel hakemli akademik dergiler KAEÜ eğitimine katkı veriyor

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesindeki fakültelerde hazırlanarak yayımlanan bilimsel hakemli akademik dergiler, ulusal ve uluslararası alanda eğitim dünyasına katkı sunuyor.

Bilimsel hakemli akademik dergiler KAEÜ eğitimine katkı veriyor, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesindeki fakültelerde hazırlanarak yayımlanan bilimsel hakemli akademik dergiler, ulusal ve uluslararası alanda eğitim dünyasına katkı sunuyor.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, akademik gelişmeleri yakından takip eden ve hedef kitlesine faydalı bilgiler sağlamayı amaçlayan Ahi Evran Tıp Dergisi, Eğitim Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sağlık Bilimleri Dergisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ulusal ve uluslararası alanda birçok makaleyi bünyesinde topluyor.

Ahi Evran Tıp Dergisi, 2017 yılından itibaren Tıp Fakültesi bünyesinde yayımlanıyor. Klinik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını bilim insanlarına ulaştıran hakemli ve açık erişimli dergi, nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez bilim insanlarıyla buluşuyor. Tıp ve ilişkili sağlık bilimlerinin her alanından Türkçe ve İngilizce yayınların yer aldığı dergide, daha önce yayınlanmamış ve yüksek kalitedeki bilimsel araştırma makaleleri, derlemeler, vaka sunumları, editöryal yazılar ve editöre mektuplar bulunuyor.

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisinde, 2000 yılından itibaren Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanıyor. Ulusal ve bilimsel hakemli dergi, nisan, ağustos ve aralık aylarında okuyucu ile buluşuyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin resmi yayın organı olan dergi, açık erişime imkan veriyor.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayın yapıyor. Uluslararası hakemli olan dergi, 2017 yılından itibaren çok sayıda bilimsel çalışmayla bilim insanlarına ulaştırılıyor.

Uluslararası hakemli Sağlık Bilimleri Dergisi ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi de Türkçe ve İngilizce olarak farklı dizinlerde bilim insanlarına tarama imkanı sunuyor.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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