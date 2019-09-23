Son Dakika Haberleri: Bilişimde ufak dokunuşlarla öne çıkabiliriz
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Bilişimde ufak dokunuşlarla öne çıkabiliriz

42 dakika önce

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye'nin bilişimde büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Çok ufak dokunuşlarla dünyada gerçekten bu yarışta öne çıkabiliriz" dedi.

Bilişimde ufak dokunuşlarla öne çıkabiliriz, System.String[]

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye'nin bilişimde büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Çok ufak dokunuşlarla dünyada gerçekten bu yarışta öne çıkabiliriz" dedi.

Türkiye, Aktepe, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:05 
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