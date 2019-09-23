Bilişimde ufak dokunuşlarla öne çıkabiliriz
42 dakika önce
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye'nin bilişimde büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Çok ufak dokunuşlarla dünyada gerçekten bu yarışta öne çıkabiliriz" dedi.
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye'nin bilişimde büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Çok ufak dokunuşlarla dünyada gerçekten bu yarışta öne çıkabiliriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:05
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