Buzağıları kireçli çukura doldurup hepsini tek tek böyle öldürdüler - Son Dakika
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Buzağıları kireçli çukura doldurup hepsini tek tek böyle öldürdüler

05.06.2023 12:59

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Bahsi geçen görüntüde bir kamyondan indirilen buzağıların elinde silah olan bir kişi tarafından tek tek vurularak öldürüldüğü anlar yer alıyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in küresel ısınmadaki payları nedeniyle ineklerin çıkardığı gazların dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söylemesinden sonra sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

ÇUKURA ATIP TEK TEK VURDULAR

Bahsi geçen görüntüde yeni doğmuş buzağıların kireçlenen bir çukurda vurularak tek tek öldürüldüğü anlar yer alıyor. Elinde silah olan bir kişinin soğukkanlılıkla vurduğu buzağılar, atıldıkları çukurda çırpına çırpına can verdi.

"İÇİM ACIDI, BU NE VAHŞET"

Nerede çekildiği bilinmeyen ve kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Allah sizi kahru perişan etsin", "Merhametsizler", "Bunu izleyip hiç bir şey yapamamak çok acı", "Allah gazabı üzerinize olsun inşallah", "İnşallah bu yanlıştan dönülür", "İnsanoğlu doğada sadece kendi yaşam hakkı olduğunu sanıyor", "İçim acıdı, ne bu vahşet" şeklinde yorumlar yapıldı.

YORUMLAR (4)
  • En Uyguna Al: Kireçli kuyuya atıp öldürmeli salgın bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olmalarından dolayı da olabilir mi? Acaba!! Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Aladin Bat: Bu insafsizlar i cezalandirmak lazim Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
  • Erol MARASLI: Bunlar insan olamaz Cevap Yaz 55 1 Yayından Kaldır
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