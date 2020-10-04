Bilboardlarda reklam yerine mama - Son Dakika

Bilboardlarda reklam yerine mama

Bilboardlarda reklam yerine mama -Kağıthane'de Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı etkinlik Kağıthane'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Bilboardlarda reklam yerine mama

-Kağıthane'de Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı etkinlik

İSTANBUL - Kağıthane'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. İlçenin bir çok noktasında sokak hayvanlarına destek olmak için bilboardlara reklam yerine mama asıldı.

Kağıthane'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak amacıyla bilboardlara reklam yerine mama asıldı. Özel hazırlanan tasarımlarla bilboardlarda kedi ve köpek maması ücretsiz olarak dağıtılırken, sokakta yaşayan hayvanlara vatandaşların destek olması amaçlanıyor. "Bugün can dostlarımızı mutlu etmek ister misiniz?" sloganı ile bilboardları gören ilçe sakinleri ise oldukça mutlu oldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de 4'üncü Levent Metro Durağı'nın önündeki bilboardların bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu. 3 gün boyunca sürecek etkinlikte ilçenin 20 farklı noktasında toplam 3 bin ton kedi ve köpek maması dağıtımı yapılacak.

"Biz sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz"

Herkes için farkındalık oluşturmak üzere bu projeyi yaptıklarını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, " Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Biz sadece 4 Ekim'de değil yılın bütün günlerinde can dostlarımızla birlikteyiz. Hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem de büyüklerimiz için bugün de çok farklı bir farkındalık projesi oluşturalım istedik. Biz sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz. O yüzden onların mamaları ile ilgili de bilboardlara 'Can dostlarımızı mutlu etmek ister misiniz?' diye sorduk. Burada köpek mamalarımız var. Buradan mamalarını alıp sokak köpeklerine teslim edilebilir. Kedi mamalarımız da var. Onları da sokak kedilerimize hediye edebiliriz. Buradaki asıl gayemiz sokakta yaşayan sokak hayvanlarına soğuk havalarda beslenme ilgili destek olmalarını sıcak havalarda ise su ile ilgili destek olmalarını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz " diye konuştu.

"Hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız lazım"

Buradan aldıkları mamalarla hayvanları besleyeceğini söyleyen Ayşe Turhan, "Bence çok güzel bir katılım. Hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız lazım. Hayvanları iyi beslememiz lazım. Buradan mama almayı düşünüyorum. Mahallemizdeki kedilere ve köpeklere veririm. Zaten veriyoruz. Kızım da seviyor hayvanları, onları besliyoruz. Buradan alıp götürürüm. Kızım sevinir. Çalıştığım için evde hayvan besleyemiyoruz" dedi.

"Metrodan çıkarken dikkatimi çekti"

Evde hayvan beslediğini belirten Hüseyin Es, "Metrodan çıkıyordum. Dikkatimi çok çekti. Bence güzel bir aktivite olmuş. Şimdi ben de alacağım. Yoldan geçerken gördüğüm sokak hayvanlarına bunu vereceğim. Bu sayede karınları doyacak. Tabi onlara bir kap da su vermeyi unutmayacağız. Evde tavşan ve köpek besliyorum. Ben köpeğime alıyorum. Sokaktaki hayvanların yararlanması daha iyi olur. Ben sokaktaki hayvanlara vermeyi tercih ediyorum " dedi.

Bilboardlarda reklam yerine mama
Bilboardlarda reklam yerine mama
Bilboardlarda reklam yerine mama
Bilboardlarda reklam yerine mama
Bilboardlarda reklam yerine mama
Bilboardlarda reklam yerine mama
Bilboardlarda reklam yerine mama
Bilboardlarda reklam yerine mama
Bilboardlarda reklam yerine mama
Bilboardlarda reklam yerine mama

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilboardlarda reklam yerine mama - Son Dakika

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