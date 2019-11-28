Son Dakika Haberleri: Bina yıkıldı, yol problemi çözüldü
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Bina yıkıldı, yol problemi çözüldü

6 saat önce

Körfez Belediyesi Yukarı Hereke'de yıllardır çözülmeyi bekleyen ve kazalara sebebiyet veren bina Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.

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Körfez Belediyesi Yukarı Hereke'de yıllardır çözülmeyi bekleyen ve kazalara sebebiyet veren bina Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.


Bölge halkının da talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen yıkılan bina, Yukarı Hereke içerisindeki ulaşım ağının tam ortasındaki virajda yer alıyordu. Karşı yönden gelen araçların birbirlerinin görmesine engel olan bina nedeniyle bölgede kazalar meydana geliyordu.


Kamulaştırması yapıldı


Körfez Belediyesi tarafından yürütülen çalışma sonrasında kullanılmayan bina kamulaştırıldı. Kamulaştırma çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede yıkım için çalışma başlattı.


Vatandaşlar memnun


Kepçe ve dozerler ile birlikte dün sabah saatlerinden itibaren yıkım çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile birlikte çalışmalarının tamamladı. Hem muhtar hem de vatandaşlar Körfez Belediyesi'ne konunun çözümünden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Hereke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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