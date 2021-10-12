Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı - Son Dakika

Gebze'de 5 katlı bir bina hakkında yıkım kararı verildi. Binanın kontrollü yıkımı sırasında ise korku dolu anlar yaşandı. Yıkılan binanın temas ettiği elektrik telleri patlamaya başladı. Etraftaki vatandaşlar da korkuyla etrafa kaçtı.

ATEŞLER ÇIKMAYA BAŞLADI

Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki iş makinesiyle gerçekleştirilen yıkım sırasında, 5 katlı binanın ayakta kalan kısmı bir anda devrilmeye başladı. Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca kıvılcımlar çıkarak patlamalar meydana geldi.

PANİKLE ETRAFA KAÇTILAR

Yıkımı izlerken, kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımları görenler panikle etrafa kaçıştı. Bir tel koparken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Binanın devrilmesi ve elektrik tellerinde yaşanan patlamalar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.