Nijerya'da Kripto Para Borsası Binance, Kullanıcı Bilgilerini Teslim Etmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Nijerya'da Kripto Para Borsası Binance, Kullanıcı Bilgilerini Teslim Etmek Zorunda Kaldı

Nijerya\'da Kripto Para Borsası Binance, Kullanıcı Bilgilerini Teslim Etmek Zorunda Kaldı

Nijerya'da bir mahkeme, kripto para borsası Binance'e, platformunu kullanan yerel kullanıcıların detaylı bilgilerini Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) teslim etme emri verdi. Nijerya, kripto para birimlerine karşı sert bir tutum sergileyerek denetimi artırmayı ve finansal düzensizlikleri kontrol altına almayı hedefliyor.

19.03.2024 10:20  Güncelleme: 10:25
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Nijerya'da kripto para borsası Binance, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) platformunu kullanan yerel kullanıcıların detaylı bilgilerini teslim etmek zorunda kaldı.

Nijerya'da Kripto Para Birimlerine Karşı Sert Tutum

Nijerya'da bir mahkeme, kripto para devi Binance'e, platformunu kullanan yerel kullanıcıların detaylı bilgilerini Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) teslim etme emri verdi. Bu karar, Binance'in Nijerya'daki en aktif 100 kullanıcı ve son altı aylık döneme ait işlem kayıtları hakkında bilgi vermesi gerektiğini içeren önceki bir talebin ardından geldi.

Federal Yüksek Mahkeme'nin Abuja bölgesindeki Yargıç Emeka Nwite, EFCC avukatı Ekele Iheanacho'nun talebini kabul ederek, Binance'e Nijeryalı kullanıcılarla ilgili geniş çaplı veri sağlama zorunluluğu getirdi.

Nijerya, son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yasadışı sermaye çıkışlarının önünü açtığı iddiasıyla kripto para sektörüne sıkı tedbirler almaya başladı. Yetkililer, Binance'in 26 milyar dolarlık izlenemeyen fon akışına imkân tanıdığını belirterek, şirkete 10 milyar dolarlık bir ceza talep etti. Ayrıca, Binance'in iki üst düzey yetkilisi, konuyu tartışmak üzere ülkeye çağrıldıktan sonra gözaltına alındı. Gelen haberlere göre, bu yetkililerin duruşması hafta içinde yapılacak.

EFCC'nin bu hamlesi, kripto para birimleri üzerindeki denetimi artırmayı ve finansal düzensizlikleri sıkı bir şekilde kontrol altına almayı amaçlıyor. Nijeryalı yetkililer ayrıca, kripto para birimleri ile ilgili işletmeler için kayıt ücretlerinde dört katına varan bir artış önerisiyle, sektör üzerindeki gözetimi daha da sıkılaştırmayı hedefliyor.

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SON DAKİKA: Nijerya'da Kripto Para Borsası Binance, Kullanıcı Bilgilerini Teslim Etmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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