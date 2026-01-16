Bingöl\'de 14 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de bir hafta içerisinde aranan 14 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda son 1 hafta içerinde 3'ü kesinleşmiş hapis cezası ve 11'i ifadelerinin alınmasına yönelik olmak üzere aranan 14 şüpheli yakalandı.

Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla benzer çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - BİNGÖL