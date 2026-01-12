Bingöl'de 192 köy yolu kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 55, ilçelerden Adaklıda 30, Genç'te 39, Karlıova'da 25, Kiğı'da 12, Solhan'da 5, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 6 olmak üzere toplamda 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.
BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLUNUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan Bingöl Valiliği tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise Erzurum kara yolunun bir kısmının trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11.00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Açıklamada ayrıca, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-31 kilometreleri arasının da TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. (DHA
