Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, tarlada ekili vaziyette 21 bin 66 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de 21 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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