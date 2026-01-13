Bingöl'de Ambulans Kar Saplandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hasta almaya giderken yolda kara saplanan ambulans, İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.
Sülünkaş köyünden dün gece hasta almaya giden ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık ekipleri, adresten aldığı hastayı hastaneye ulaştırdı.
