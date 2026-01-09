Bingöl\'de Eğitim Yarım Gün Ara Verildi

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim-öğretime öğleden sonra yarım gün ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam etmekte olan yoğun kar yağışına bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; 09 Ocak 2026 Cuma günü öğleden sonra il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime yarım gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de yarım gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.