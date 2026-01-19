Bingöl'ün Solhan ilçesinde parmağında sıkışan yüzük nedeniyle hastaneye başvuran bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesinde parmağındaki yüzüğü çıkaramayan vatandaş, Solhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yüzüğü kısa sürede çıkardı. Başarılı müdahalenin ardından vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3-sayfa › Bingöl'de Yüzük Krizi: İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?