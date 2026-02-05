Bingöl Sporculardan Karate'de Başarı - Son Dakika
Spor

Bingöl Sporculardan Karate'de Başarı

Bingöl Sporculardan Karate\'de Başarı
05.02.2026 13:41
Bingöl'ü temsil eden 8 sporcu, Karate Final Etabı'nda 4 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yıldızlar Ligi Karete Final etabında Bingöl'den giden 8 sporcu, 4 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

29 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Final Etabı'nda Bingöllü sporcular önemli bir başarıya imza attı. 2572 sporcunun ve 269 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda kenti temsil eden sporcular, final müsabakalarında 4 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Bingöl Valisi Cahit Çelik yaptığı paylaşımda, "Azimleri, disiplinleri ve mücadele ruhlarıyla Bingöl'ün adını başarıyla duyuran sporcularımızı, kıymetli antrenörlerini ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

