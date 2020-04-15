Bingöl Üniversitesi öğrencilerin özlemini gidermek için yerleşkenin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi (BÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler için sosyal medya hesapları üzerinden yerleşkenin fotoğraflarını paylaştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde alınan tedbirler sürüyor.

Virüsten dolayı eğitim ve öğretim hayatını uzaktan eğitim sistemi ile takip eden öğrenciler için üniversitenin Twitter hesabından "Siz yokken kampüs çiçek açtı", "Bu fotoğraflar da kampüsü özleyenlere gelsin" ve "Siz evde kalın biz özleminizi gideririz" şeklinde paylaşım yapıldı.

"#HayatEveSığar" etiketi ile yapılan paylaşımda, üniversitenin Düzağaç yerleşkesinin çekilen fotoğrafları öğrencilerin beğenisine sunuldu.