Bingöl Valiliği, depremden kaynaklı bir olumsuzluk olmadığını bildirdi - Son Dakika

Bingöl Valiliği, depremden kaynaklı bir olumsuzluk olmadığını bildirdi
30.10.2020 13:22
Bingöl'de meydan gelen 4.1 şiddetindeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Bingöl'de meydan gelen 4.1 şiddetindeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Merkez üssü Bingöl'de öğle saatlerinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Valilik koordinesinde merkez bölgeye sevk edilen ekipler, çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Saat 11.48'de meydana gelen ve merkez üssü Çukurca Köyü olan 4.1 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi. - BİNGÖL
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