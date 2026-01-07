Bingöl Valiliği\'ne Cahit Çelik atandı

Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi doğrultusunda Bingöl Valiliği'ne Niğde Valisi Cahit Çelik atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta Yalova Valiliği'ne, Bingöl Valiliği'ne ise Niğde Valisi Cahit Çelik atandı. - BİNGÖL
