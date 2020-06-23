Bingöllü Ergin sosyal medyayı iyilik kapısına dönüştürdü - Son Dakika

Sosyal medyada yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren gönüllüler, hiçbir karşılık beklemeden binlerce insana yardım eli uzatılmasını sağladı.

Milyonlarca takipçisi olan bu gönüllüler arasında yer alan Mehmet Berk Ergin de ayrım yapmadan kendisine ulaşan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Ergin, Twitter, Facebook ve İnstagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi olduğunu belirterek, takipçileriyle büyük bir yardımlaşma örneği sergilediklerini belirtti.

Bu zamana kadar tekerlekli sandalye, sağlık, organ nakli, protez, kan bağışı, biyonik kulak, ihtiyaç sahiplerine erzak, bayramlık, öğrencilere burs, köylere çeşme, okullara kütüphane ve diğer konularda yüz binden fazla kişiye ulaştıklarını aktaran Ergin, sosyal medya hesaplarını, bağışçı ve ihtiyaç sahipleri arasında iyilik kapısı olarak kullandığını söyledi.

Ergin, insanların beğeni için değil sosyal sorumluluk için sosyal medyayı kullanmaları gerektiğini savunarak, yasal izni olmayan para toplama konularına hiç girmediğini, sadece valilik onaylı yardım kampanyalarına destek verdiğini vurguladı.

Ergin sokakta para isteyenler tarafından manevi duyguların istismar edildiğini, dolayısıyla da insanların günümüzde artık daha çok sosyal medyada hassasiyet gösterdiğini vurguladı.

" Bingöl'ün her bir yanı çok güzel"

İstanbul'da yaşayan ve ailesini ziyaret etmek için Bingöl'e gelen Ergin, cep telefonuyla sosyal medya hesaplarını anlık takip ediyor, kentin tarihi ve turistik yerlerinin fotoğraflarını çekerek hesaplarında paylaşıp kentin tanıtımına da katkı sunuyor.

Bingöl kent merkezinin kuş bakışı izlendiği Az Tepesi'ne doyumsuz manzaranın fotoğraflarını çeken Ergin, "Bingöl, doğasıyla, yüzen adalarıyla, güneşin doğuşuyla, çok güzel bir şehir. Elimden geldiğinde sosyal medyada Bingöllümüzü tanıtmaya çalışıyorum" diye konuştu..