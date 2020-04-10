Binlerce kilometre öteden geldiler...Balıkçılar olmadığı için yüzlercesi böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binlerce kilometre öteden geldiler...Balıkçılar olmadığı için yüzlercesi böyle görüntülendi - Son Dakika

Binlerce kilometre öteden geldiler...Balıkçılar olmadığı için yüzlercesi böyle görüntülendi

6 saat önce

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor.

Binlerce kilometre öteden geldiler...Balıkçılar olmadığı için yüzlercesi böyle görüntülendi, System.String[]

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor. Korona virüs sebebiyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, tedbirlerini alıp Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren yüzlerce ak pelikanı görüntüledi.


Ak pelikanların Afrika'dan kuzeye olan yolculukları bu yıl da baharla birlikte başladı. Bu göç yolculuğu üzerinde olan Marmara Bölgesi'nde sulak alanlar bu dev cüsseli kuşlarla doldu. Manyas Kuş Cenneti'nde büyük sürüyü fotoğraf ve videoya alan doğa fotoğrafısı Ali Şenel 'Bu yıl balıkçılık ve avcılık faaliyeti olmayınca göl onlara kaldı. Daha çok ve rahat besleniyorlar" dedi.


Ak pelikanlar kışı Afrika'da geçirdikten sonra baharla birlikte Romanya Tuna Nehri Deltası'na göç ediyorlar. Bu göç yolculuklarında ise Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü ve Karacabey Longozu ile Uluabat ve Manyas Kuş Cenneti bu ve benzer su kuşları için büyük önem taşıyor. Bu nedenle her yıl 30 binden fazla ak pelikan ve on binlerce leylek bu güzergah üzerinden kuzeye olan yolculuklarını sürdürüyorlar.


Bu büyük göçü fotoğraflayan Ali Şenel'de yaptığı açıklamada "Bir çok kuş türü için göç rotasındayız. Ak pelikanlar da her yıl İlkbaharda Afrika'dan Avrupaya sonbaharda Avrupa'dan Afrika'ya göç ediyorlar. Bu göç yolculukları süresince de Bursa ve Balıkesir il sınırları içerisinde Uluabat Gölü, Karacabey Longozu ve Manyas Kuş Cenneti'nde molalar veriyorlar. Ben de her yıl bu göçü fotoğraflamaya çalışıyorum.. Bu yıl korona virüs sebebiyle evimizde kendimizi korumaya çalıştığımız için evlerimizde kaldığımız için bu yıl göçü çok detaylı takip şansım olmadı. Havanın iyi olduğu bir gün gerekli tedbirleri alarak sosyal ortamlara karışmadan şahsi aracımla gidip Manyas gölünde çekimler yaptım


Birkaç farklı grubu görüntüleme şansı elde ettim. Yaklaşık 500'erli gruplar halinde dinleniyorlar, beslenmeye çalışıyorlar, tüy bakımı yapıyorlardı. Bir iki gün Manyas Kuş Cenneti'nde beslendikten sonra göç yollarına devam edecekler. Normalde ülkemiz üzerinden yaklaşık 30 bin civarında ak pelikan her yıl göç ediyor. Afrika'dan Avrupa'ya geçen ak pelikanların neredeyse tamamını biz bu bölgede görüntülebiliyoruz. Bu yıl yine ak pelikanların kalabalıklar halinde göç etmesini görmek sevindirici. Korona virüs sebebiyle avcıların, balıkçıların az olması kuşların daha iyi beslenmesi, göçlerini daha rahat yapmasını sağladı. Umarım sağlıklı şekilde göçlerini tamamlar, sonbaharda da dönüş yolunda onları görüntüleme şansı elde edebiliriz" dedi - BURSA

Karacabey, Afrika, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:52 Kaynak: İHA

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