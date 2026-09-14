Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı - Son Dakika
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Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet\'te kayıtlar başladı
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2026-DGS ile üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci bugün başladı. e-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 16 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek, üniversitelere şahsen kayıt işlemleri ise 18 Eylül'e kadar devam edecek.

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt süreci başladı. Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar, kayıtlarını elektronik ortamda veya ilgili üniversitelere başvurarak gerçekleştirebilecek.

E-DEVLET'TE KAYITLAR 16 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar, 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Elektronik kayıt sistemi 16 Eylül saat 23.59'da kapanacak.

Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Üniversite e-Kayıt” hizmeti üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

ŞAHSEN KAYIT İÇİN SON GÜN 18 EYLÜL

Elektronik kayıt yerine üniversitelerine başvuracak adaylar için kayıt işlemleri ise 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların yerleştirildikleri üniversitelerin kayıt için talep ettiği belge ve diğer şartları ayrıca kontrol etmeleri gerekiyor.

Elektronik kaydını başarıyla tamamlayan adayların da üniversitelerinin ders kaydı ve diğer işlemlere ilişkin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

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Son Dakika E-Devlet Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı - Son Dakika

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